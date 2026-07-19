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Michael Olise en larmes après la petite finale
information fournie par So Foot 19/07/2026 à 10:27

Michael Olise en larmes après la petite finale

Michael Olise en larmes après la petite finale

Up and down. Avec la défaite de la France en petite finale face à l’Angleterre (4-6), c’est un Mondial mi-figue mi-raisin qui s’achève pour Michael Olise. D’un côté, l’attaquant du Bayern Munich a battu le record de Pelé en distribuant sept passes décisives dans le tournoi ; de l’autre, il a tenté 20 fois sa chance sans inscrire un seul but . Un record là aussi.

Consolé par Didier Deschamps

Face à son pays de naissance, Olise a manqué deux occasions cruciales qui auraient permis aux Bleus de revenir à 4-4 en fin de seconde période. Nos confrères de L’Equipe rapportent que le joueur de 24 ans aurait ensuite fondu en larmes dans le vestiaire, avant d’être consolé par Didier Deschamps . Lequel a ensuite confié, ému, avoir « parlé avec Michael » à la fin du match.…

JD pour SOFOOT.com

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