Didier Deschamps parle d'un « environnement » devenu « irrespirable » avec les Bleus

Des adieux. C’est un Didier Deschamps très ému qui s’est présenté au micro de M6 pour sa dernière interview en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Une dernière interview survenue après une défaite rocambolesque face à l’Angleterre (4-6) en petite finale de la Coupe du monde sur laquelle il n’est pas revenu dans le cadre de cet entretien de près d’un quart d’heure et – bonne nouvelle pour lui – pour laquelle il n’aura pas besoin de revenir tout court : « Je m’interdis de pouvoir parler de l’équipe de France à partir de ce soir » , s’est-il justifié, au nom d’un « devoir de réserve ».

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JD pour SOFOOT.com