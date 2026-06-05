« Deschamps maîtrise l’art de l’esquive »

À la tête de l’équipe de France depuis 14 ans, Didier Deschamps a connu de grandes victoires, des défaites marquantes, mais a toujours été maître dans l’art de la communication. Dernier exemple en date, son entretien à France Inter mercredi. Mais qu’est-ce que cela raconte de lui ? Décryptage.

Savez-vous parler le Deschamps ? Mercredi, à huit jours de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a accordé une longue interview de 35 minutes à France Inter depuis Clairefontaine. Comme à son habitude, le sélectionneur de l’équipe de France a habilement esquivé certaines questions, lâché quelques piques aux journalistes et ne s’est surtout jamais mis en difficulté. Lionel Bellenger, spécialiste de la communication, qui intervient en tant que formateur pour le BEPF (Brevet d’entraîneur professionnel de football) à Clairefontaine, et Daniel Murgui-Tomas, formateur en prise de parole publique et dans les médias, analysent cet entretien pour nous aider à mieux comprendre sa patte et ce que révèle le discours de la Dèche.

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Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com