Deschamps déplore la dévalorisation des entraîneurs français

Un seul Zizou vous manque et tout est dépeuplé.

La situation est simple, cette saison, aucun club engagé en Ligue des champions n’est entraîné par un Français, une première depuis les années 1990 . Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s’est confié sur ce constat préoccupant : « Je trouve que l’entraîneur français n’est pas assez valorisé. Déjà en France, il y en a de moins en moins, et à l’étranger, c’est pareil. Est‑ce qu’on est moins bons que les autres ? Je ne pense pas. Est‑ce que les autres sont mieux organisés ? Certainement. » …

SF pour SOFOOT.com