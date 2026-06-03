Deschamps dans la gestion avec les finalistes de la Ligue des champions

Deschamps dans la gestion avec les finalistes de la Ligue des champions

À peine trois jours après la finale de la Ligue des champions, les six Français concernés (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez côté PSG, William Saliba côté Arsenal) ont déjà retrouvé leurs compatriotes à Clairefontaine ce mardi en vue de la préparation pour le Mondial 2026. Conscient de la fatigue physique et mentale de ses finalistes, Didier Deschamps a prévu de prendre ses précautions et de les ménager avant l’envol vers l’Amérique et Houston.

Nos 6 finalistes de la Ligue des Champions sont arrivés à Clairefontaine et ont rejoint le groupe ! 🇫🇷 pic.twitter.com/ayQGHliOES…

VM pour SOFOOT.com