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Deschamps dans la gestion avec les finalistes de la Ligue des champions
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 17:51

Deschamps dans la gestion avec les finalistes de la Ligue des champions

Deschamps dans la gestion avec les finalistes de la Ligue des champions

À peine trois jours après la finale de la Ligue des champions, les six Français concernés (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez côté PSG, William Saliba côté Arsenal) ont déjà retrouvé leurs compatriotes à Clairefontaine ce mardi en vue de la préparation pour le Mondial 2026. Conscient de la fatigue physique et mentale de ses finalistes, Didier Deschamps a prévu de prendre ses précautions et de les ménager avant l’envol vers l’Amérique et Houston.

Nos 6 finalistes de la Ligue des Champions sont arrivés à Clairefontaine et ont rejoint le groupe ! 🇫🇷 pic.twitter.com/ayQGHliOES…

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