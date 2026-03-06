Désabusés, des supporters de Tottenham quittent le stade à la mi-temps

Ils ne sont pas venus pour souffrir, ok ? Menés 1-3 face à Crystal Palace à la mi-temps, de nombreux supporters des Spurs ont quitté le Tottenham Hotspur Stadium avant même que la seconde période ne démarre .

Pourtant, la rencontre avait bien commencé pour les Lilywhites . À la 34 e , Dominic Solanke a ouvert le score pour les locaux. Mais quatre minutes plus tard, Micky van de Ven accroche Ismaïla Sarr dans la surface, prend rouge et le joueur de Crystal Palace convertit son penalty . De quoi relancer les Eagles . Dans les arrêts de jeu avant la pause, Palace marque coup sur coup. Tottenham retourne au vestiaire mené 1-3 et certains supporters retournent chez eux dépités . On comprend……

EA pour SOFOOT.com