Des vols dans les vestiaires lors d’un match de Gambardella de Nantes

Laisser la clé sur la porte, ni fait ni à Flers. Les U18 du FC Flers recevaient ceux du FC Nantes ce dimanche dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe Gambardella. Ce n’est pas tant cette fête du football qui fait couler de l’encre, mais bien un évènement survenu dans les vestiaires, pendant le match : des affaires des joueurs du FC Nantes ont été dérobées.

Selon les informations de Ouest-France , c’est en revenant aux vestiaires que l’un des dirigeants des Canaris aurait remarqué l’absence des clés présentes sur la porte avant qu’il se rende au stade.…

SW pour SOFOOT.com