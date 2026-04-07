Des tirs entendus près du consulat israélien à Istanbul, selon un journaliste de Reuters

Des coups de feu ont été entendus mardi près du bâtiment abritant le consulat israélien à Istanbul, rapporte un journaliste de Reuters.
(Reportage Daren Butler, version française Benjamin Mallet ; édité par Sophie Louet)
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(Reportage Daren Butler, version française Benjamin Mallet ; édité par Sophie Louet)
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