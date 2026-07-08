La France va envoyer des troupes en Finlande dans le cadre des rotations de l'Otan

Exercice militaire dans l'Arctique « Cold Response 26 »
La France enverra des troupes en Finlande pour rejoindre les forces terrestres avancées de l'Otan, devenant ainsi l'un des premiers alliés à contribuer à ce nouveau déploiement près de la frontière de l'Alliance atlantique avec la Russie, ont annoncé mercredi les deux pays.
"Nous avons annoncé aujourd'hui notre participation aux opérations (...) des forces terrestres avancées dans le cadre de l'Otan en Finlande, en accord avec la Finlande et la Suède, la France participera à ces rotations. Et donc on est projeté aussi", a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du sommet de l'Otan à Ankara.
"On participe aux opérations pour la sécurité du territoire européen en Européens", a poursuivi le président français, ajoutant que la France prenait "la tête de beaucoup de missions de l'Otan", évoquant à ce sujet la Roumanie.
La contribution française comprendra une unité de combat qui sera intégrée à la force de l'Otan et déployée à tour de rôle, a précisé la présidence finlandaise dans un communiqué conjoint avec la France et la Suède.
À la suite de l'adhésion de la Finlande à l'Otan en 2023, les dirigeants de l'alliance sont convenus de mettre en place une force multinationale en Laponie afin de renforcer la sécurité le long de la frontière finlandaise avec la Russie, longue de 1.340 kilomètres, la plus longue de tous les membres de l'Otan ayant une frontière avec Moscou.
Ce déploiement a commencé ses opérations en juin 2026 sous commandement suédois.
(Essi Lehto et Bertrand Boucey, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)
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