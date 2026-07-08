La France va envoyer des troupes en Finlande dans le cadre des rotations de l'Otan

Exercice militaire dans l'Arctique « Cold Response 26 »

La France enverra ‌des troupes en Finlande pour rejoindre les forces terrestres avancées de ​l'Otan, devenant ainsi l'un des premiers alliés à contribuer à ce nouveau déploiement près de la frontière de l'Alliance atlantique avec ​la Russie, ont annoncé mercredi les deux pays.

"Nous avons annoncé aujourd'hui notre participation aux ​opérations (...) des forces terrestres avancées dans ⁠le cadre de l'Otan en Finlande, en accord avec ‌la Finlande et la Suède, la France participera à ces rotations. Et donc on est projeté aussi", a ​déclaré Emmanuel Macron ‌lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion ⁠du sommet de l'Otan à Ankara.

"On participe aux opérations pour la sécurité du territoire européen en Européens", a poursuivi le président français, ⁠ajoutant que ‌la France prenait "la tête de beaucoup de missions de ⁠l'Otan", évoquant à ce sujet la Roumanie.

La contribution française comprendra ‌une unité de combat qui sera intégrée à la ⁠force de l'Otan et déployée à tour de ⁠rôle, a précisé ‌la présidence finlandaise dans un communiqué conjoint avec la France et ​la Suède.

À la suite de ‌l'adhésion de la Finlande à l'Otan en 2023, les dirigeants de l'alliance sont convenus ​de mettre en place une force multinationale en Laponie afin de renforcer la sécurité le long de la frontière ⁠finlandaise avec la Russie, longue de 1.340 kilomètres, la plus longue de tous les membres de l'Otan ayant une frontière avec Moscou.

Ce déploiement a commencé ses opérations en juin 2026 sous commandement suédois.

(Essi Lehto et Bertrand Boucey, version française Benoit Van Overstraeten, ​édité par Sophie Louet)