Des supporters balancent des sapins et des boules de Noël en plein match

L’esprit de Noël

À la Sportclub Arena, en troisième division allemande, le SC Verl et le VfL Osnabrück et se sont quittés sur un score de 1-1. Dès le coup d’envoi, les 2 000 supporters visiteurs ont donné le ton : boules de Noël, guirlandes et quatre sapins balancés sur la pelouse . Ambiance festive ? Pas vraiment. Il s’agissait d’un message clair à la fédération allemande de football (DFB) , cible de leur colère selon The Pinacle Gazette .…

MJ pour SOFOOT.com