Pour Vahid, Nantes est un orphelinat, un sous-marin et son seul échec

Les Nantais s’en souviendront. Vahid Halilhodžić a échoué dans sa mission quasi impossible : maintenir un FC Nantes à la ramasse. Le Franco-bosnien de 74 ans en a terminé avec le métier d’entraîneur et le stade de la Beaujoire lui a rendu un dernier hommage avant Nantes-Toulouse. Sa famille et le staff nantais l’ont honoré. Puis, certains supporters nantais ont envahi le terrain, provoquant l’interruption de la dernière rencontre des Nantais en Ligue 1. Et lui d’affirmer, à L’Équipe : « Mon seul échec, c’est là, avec Nantes. »

« Quand j’ai vu les gens courir vers les vestiaires, j’ai essayé cette folie, à la Vahid, pour dire stop car je savais ce que ça voulait dire pour Nantes si on arrêté le match, que ça pouvait avoir des conséquences très graves, » a réagi l’ancien attaquant à L’Équipe . Nantes pourrait repartir en Ligue 2 avec des points de retard, exactement comme ce qui était arrivé à Saint-Étienne en 2023. « Jamais je n’ai pensé que je pourrais être agressé. Pas une seconde. Les deux garçons qui sont passés à côté de moi n’avaient aucune agressivité avec moi. Et le vigile me tenait bien, je ne pouvais pas faire un pas vers eux. » …

UL pour SOFOOT.com