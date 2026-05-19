Sedan, champion de Régional 1, va disputer les barrages de National 3

Le retour d’un monument. Sedan est champion de Régional 1 ! Le club des Ardennes a validé la première place de la poule A de R1 . Les joueurs d’Élise Bussaglia doivent désormais passer par les barrages d’accession pour espérer monter en National 3. Ce sera le 7 juin prochain face au perdant de la rencontre entre l’APM Metz et la réserve de l’AS Nancy-Lorraine, respectivement premiers des groupes B et C de Régional 1. Deux tickets de promotion seront à partager entre ces trois clubs.

Yéni Ngbakoto encore là

Après sa rétrogradation administrative en 2023, le club au fanion le plus grognon du foot français vient donc de passer trois saisons au premier niveau régional. Le double vainqueur de la coupe de France (1956 et 1961) était encore en National en 2023 et en Ligue 2 dix ans plus tôt. Et même en Ligue 1 en 2006-2007 ! Si l’international sénégalais Kalidou Koulibaly donne un peu de flouz, c’est l’ancien attaquant messin Yéni Ngbakoto qui est capitaine de l’effectif actuel.…

UL pour SOFOOT.com