 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La réaction de Neymar à l'annonce de sa sélection
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 10:08

La réaction de Neymar à l'annonce de sa sélection

La réaction de Neymar à l'annonce de sa sélection

Haïti-Neymar au Mondial, donc… Personne ou presque ne l’attendait, mais tout le monde l’espérait. Neymar a été appelé par Carlo Ancelotti au Mondial , et sa présence a ravi tout le Brésil. L’attaquant de 34 ans n’a plus les jambes d’avant, mais qu’importe : Rio et tout le pays ont été comblé.

Reacción a la Convocatoria de Neymar al mundial! Es oficial! NEYMAR AL MUNDIAL!#neymar #mundial pic.twitter.com/cPXPGmo3kk…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pour Vahid, Nantes est un orphelinat, un sous-marin et son seul échec
    Pour Vahid, Nantes est un orphelinat, un sous-marin et son seul échec
    information fournie par So Foot 19.05.2026 10:09 

    Les Nantais s’en souviendront. Vahid Halilhodžić a échoué dans sa mission quasi impossible : maintenir un FC Nantes à la ramasse. Le Franco-bosnien de 74 ans en a terminé avec le métier d’entraîneur et le stade de la Beaujoire lui a rendu un dernier hommage avant ... Lire la suite

  • Sedan, champion de Régional 1, va disputer les barrages de National 3
    Sedan, champion de Régional 1, va disputer les barrages de National 3
    information fournie par So Foot 19.05.2026 10:09 

    Le retour d’un monument. Sedan est champion de Régional 1 ! Le club des Ardennes a validé la première place de la poule A de R1 . Les joueurs d’Élise Bussaglia doivent désormais passer par les barrages d’accession pour espérer monter en National 3. Ce sera le 7 ... Lire la suite

  • Des scènes de liesse dans les rues au Brésil pour le retour de Neymar
    Des scènes de liesse dans les rues au Brésil pour le retour de Neymar
    information fournie par So Foot 19.05.2026 09:43 

    Le prince est de retour. Carlo Ancelotti a réveillé la ferveur du peuple brésilien ce lundi soir lors de l’annonce de la liste des 26 joueurs qui disputeront la prochaine Coupe du monde. À l’énoncé du nom de Neymar, c’est tout un pays qui a chaviré de bonheur. ... Lire la suite

  • Pourquoi Grégory Lorenzi ne peut pas encore signer à l'OM
    Pourquoi Grégory Lorenzi ne peut pas encore signer à l'OM
    information fournie par So Foot 19.05.2026 09:09 

    Le double jeu de Tommy Lee Lorenzi. Annoncé comme le prochain directeur sportif de l’OM après le départ de Mehdi Benatia, Grégory Lorenzi enchaîne les tours de terrain et les bains de foule avec les supporters brestois chez les Pirates. Pourtant, l’ancien défenseur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank