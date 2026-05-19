La réaction de Neymar à l'annonce de sa sélection

La réaction de Neymar à l'annonce de sa sélection

Haïti-Neymar au Mondial, donc… Personne ou presque ne l’attendait, mais tout le monde l’espérait. Neymar a été appelé par Carlo Ancelotti au Mondial , et sa présence a ravi tout le Brésil. L’attaquant de 34 ans n’a plus les jambes d’avant, mais qu’importe : Rio et tout le pays ont été comblé.

Reacción a la Convocatoria de Neymar al mundial! Es oficial! NEYMAR AL MUNDIAL!#neymar #mundial pic.twitter.com/cPXPGmo3kk…

UL pour SOFOOT.com