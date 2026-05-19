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Le président de la Conmebol dans une affaire judiciaire
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 10:27

Le président de la Conmebol dans une affaire judiciaire

Le président de la Conmebol dans une affaire judiciaire

Une belle tâche. À quelques semaines du début du Mondial, un scandale refait surface en Amérique du Sud. Le président de la fédération sud-américaine de foot est dans la panade, selon des infos de The Athletic . Alejandro Domínguez fait l’objet d’une plainte pour manquement à l’éthique . Il est accusé d’avoir perçu des millions de dollars provenant de fonds récupérés après une affaire judiciaire.

Des commissions occultes

En 2015, un scandale de corruption avait éclaboussé la Conmebol et la FIFA, et poussé un prédécesseur d’Alejandro Domínguez, un certain Nicolás Leoz, à la démission. La fédé sud-américaine avait mis en place un système de commissions occultes pendant près de deux décennies, notamment sur des contrats de diffusion et de marketing. Une douzaine de dirigeants avait été inculpés.…

UL pour SOFOOT.com

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