Des sangliers détruisent un terrain en Allemagne
Le folklore de la campagne.
Le week-end dernier, les joueurs amateurs du club du Hansa Wittstock ont eu une mauvaise surprise en découvrant l’état de leur pelouse. Le terrain principal du Stadion des Friedens a été transformé en champ de bataille… par une horde de sangliers, informe la chaîne allemand RBB 24. L’équipe première masculine a donc dû disputer son match sur un autre terrain. …
CM pour SOFOOT.com
