Des saluts fascistes sur la célébration du but de Mussolini, vraiment ?

Le petit-fils de Mussolini est pro et a marqué son premier but ce week-end avec la Juve Stabia. Une performance qui aurait été saluée pas plusieurs spectateurs de bras tendus. On fait le point.

« L’enquête suit son cours, c’est confidentiel. »

Avec deux titres de champion de quatrième division, la Juve Stabia n’a pas le meilleur palmarès du football italien, mais vit l’une des meilleures périodes sportives de son histoire. Alternant ces dernières saisons entre la Serie C et la Serie B, le club de la province de Naples s’est hissé à la quatrième place de la deuxième division ce week-end après une courte victoire à domicile face à Cesena (1-0), grâce à un patronyme que tout le monde connaît. Il s’appelle Romano Floriani Mussolini , il a marqué son premier but en professionnel , et les supporters ont célébré en criant en cœur son nom. Jusque-là, tout va bien.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com