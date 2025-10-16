Des retours côté parisien avant la réception de Strasbourg
Ça va tout de suite mieux quand Didier Deschamps laisse les Parisiens à la maison !
Ce vendredi, le Paris Saint-Germain et Strasbourg lanceront la huitième journée du championnat au Parc des Princes. De retour après cette nouvelle trêve internationale, Luis Enrique pourrait compter sur quelques retours de marque , après un début de saison avec une infirmerie bien remplie.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
