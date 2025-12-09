 Aller au contenu principal
Des policiers attaqués au mortier après Reims-Laval
information fournie par So Foot 09/12/2025 à 23:02

Des policiers attaqués au mortier après Reims-Laval

Des policiers attaqués au mortier après Reims-Laval

Encore un qui a trop écouté Point de départ de Hugo TSR.

Après la victoire éclatante du Stade de Reims contre Laval ce lundi soir, des échauffourées ont éclaté à proximité du stade Auguste-Delaune entre des supporters de la Cité des Sacres et les forces de l’ordre. Selon France 3 Grand Est, il y aurait eu « un souci avec les Ultrem de Reims », affirme le représentant du syndicat Unité Police Champagne-Ardenne Eric Duchemin.…

JD pour SOFOOT.com

