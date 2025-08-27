 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des petits nouveaux sélectionnés chez les Espoirs, trois joueurs de Premier League convoqués
information fournie par So Foot 27/08/2025 à 16:51

Des petits nouveaux sélectionnés chez les Espoirs, trois joueurs de Premier League convoqués

Des petits nouveaux sélectionnés chez les Espoirs, trois joueurs de Premier League convoqués

C’était aussi la rentrée pour les minots.

Pendant que Didier Deschamps dévoilait sa liste pour les Bleus, Gérald Baticle a lui aussi levé le voile sur son groupe pour la rentrée des Espoirs. Après avoir échoué en demi-finale du dernier Euro en Slovaquie, les Bleuets débuteront les éliminatoires de l’Euro U21 2027 face au Luxembourg le 5 septembre , avant un amical contre la Serbie trois jours plus tard.…

TA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pas de sanctions pour Luis Enrique après sa gifle sur João Pedro
    Pas de sanctions pour Luis Enrique après sa gifle sur João Pedro
    information fournie par So Foot 27.08.2025 17:00 

    De quoi dégouter Paulo Fonseca. Alors que le Paris Saint-Germain va découvrir ce mercredi ses futurs adversaires en Ligue des champions, l’entraîneur parisien Luis Enrique devrait bien être présent sur le banc rouge et bleu pour le retour de la C1, et ce, malgré ... Lire la suite

  • L'énergie nécessaire pour parcourir 3km est plus élevée pour la course à pied que pour la marche. (crédit : Adobe Stock)
    Marcher ou courir: pour une même distance, qu’est-ce qui consomme le plus d’énergie ?
    information fournie par The Conversation 27.08.2025 16:30 

    C'est lundi matin, le réveil sonne et il est déjà 7h30, vous avez 30 minutes de retard. Normalement il vous faut 45 minutes de marche pour parcourir les 3 kilomètres vous séparant de votre lieu de travail, mais ce matin ce sera 20 minutes en courant. Oui, mais ... Lire la suite

  • L'OM ne tiendrait plus sa recrue du Real Madrid (pour l'instant)
    L'OM ne tiendrait plus sa recrue du Real Madrid (pour l'instant)
    information fournie par So Foot 27.08.2025 15:49 

    Les joies du mercato. Un accord aurait été trouvé ce mercredi matin entre l’Olympique de Marseille et le Real Madrid pour le prêt avec option d’achat de Dani Ceballos, selon plusieurs médias français. Dans le même temps, le journal AS assure que le milieu de terrain ... Lire la suite

  • Didier Deschamps évacue la tentation d'un retour de Giroud
    Didier Deschamps évacue la tentation d'un retour de Giroud
    information fournie par So Foot 27.08.2025 15:32 

    Le pari de la jeunesse. Depuis le retour en Ligue 1 d’Olivier Giroud, l’hypothèse du retour de l’attaquant du LOSC en équipe de France est lourdement formulée. Après son but libérateur contre Monaco, le principal intéressé avait évoqué sa retraite internationale ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank