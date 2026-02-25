Des parents se ridiculisent en se battant pendant un match de U14

Les bourres-pif normalement ça s’arrête à la cour de récré. Scène déplorable au Pays de Galles le week-end dernier. Dans une rencontre U14 entre Aberkenfig BGC et Trefelin BGC, des parents en sont venu aux mains après un carton rouge injustifié selon la moitié d’entre eux.

Sous les yeux de leur progéniture médusée, les darons ont commencé à s’échanger des pains, obligeant les gamins à intervenir pour tenter de les séparer . Ce qui ne les a pas empêché de continuer au bord du terrain, s’enfonçant encore davantage dans le pathétisme.…

JD pour SOFOOT.com