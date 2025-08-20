Des ONG angolaises interpellent Lionel Messi pour faire annuler l'amical Angola-Argentine
Le rôle de messie.
Officiellement, l’Argentine doit se rendre en novembre à Luanda pour affronter l’Angola , à l’occasion du 50 e anniversaire de l’indépendance du pays. Officieusement, le rendez-vous crispe déjà, puisque quatre ONG locales , dont une affiliée à l’Église catholique, ont demandé à Lionel Messi et à ses coéquipiers de ne pas mettre les pieds dans la capitale , comme le rapporte L’Équipe .…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer