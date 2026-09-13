Des nouvelles de Mehdi Zeffane
Perdu de recherche. A 34 ans, Mehdi Zeffane en a encore sous la pédale. C’est en tout cas l’avis du GOAL FC qui a recruté l’ancien international algérien ce vendredi. Le pensionnaire de National 1 basé dans la commune rhodanienne de Champagne-au-Mont-d’Or et le défenseur ont signé un contrat pour la saison en cours.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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