Des nouvelles de Hatem Ben Arfa

On t'(Hat)aime, Hatem ! « Combien de gens dans ce pays sont des Hatem Ben Arfa dont le talent est stérilisé ? » Si cette question (prémonitoire) de François Ruffin avait été posée dans le 153 ème numéro de So Foot , c’est parce qu’en 2018, le député de la Somme avait mis sur la sellette une question existentielle : où est passé le talent du gaucher ? C’est dans un long récit diffusé sur L’Équipe que quelques éléments de réponse sont esquissés.

On y lit par exemple qu’en novembre dernier, Hatem Ben Arfa a assisté, à Paris, à une présentation d’un livre sur Diego Maradona, demandant une dédicace à Bernard Morlino, l’auteur. Il serait ensuite reparti incognito de la librairie, livre sous le bras. L’international français a 38 ans aujourd’hui. Près de quatre ans après son dernier match officiel, un triste 0-0 entre Lille et Bordeaux, il n’a pas annoncé officiellement sa retraite de footballeur professionnel.…

UL pour SOFOOT.com