Des nouvelles de Hatem Ben Arfa
09/02/2026 à 22:34

On t'(Hat)aime, Hatem ! « Combien de gens dans ce pays sont des Hatem Ben Arfa dont le talent est stérilisé ? » Si cette question (prémonitoire) de François Ruffin avait été posée dans le 153 ème numéro de So Foot , c’est parce qu’en 2018, le député de la Somme avait mis sur la sellette une question existentielle : où est passé le talent du gaucher ? C’est dans un long récit diffusé sur L’Équipe que quelques éléments de réponse sont esquissés.

On y lit par exemple qu’en novembre dernier, Hatem Ben Arfa a assisté, à Paris, à une présentation d’un livre sur Diego Maradona, demandant une dédicace à Bernard Morlino, l’auteur. Il serait ensuite reparti incognito de la librairie, livre sous le bras. L’international français a 38 ans aujourd’hui. Près de quatre ans après son dernier match officiel, un triste 0-0 entre Lille et Bordeaux, il n’a pas annoncé officiellement sa retraite de footballeur professionnel.…

  • Le nom de Franck Ribéry serait dans les Epstein files
    Le nom de Franck Ribéry serait dans les Epstein files
    information fournie par So Foot 09.02.2026 22:01 

    Sombre affaire. Des millions de documents liés à Jeffrey Epstein, financier coupable de crimes sexuels condamné pour incitation à la prostitution d’une mineure, ont été rendus publics ce mois de février. Ils révèlent des liens avec le multi millionnaire , sans ... Lire la suite

  • L'entreprise DPD réagit au tifo des supporters parisiens
    L'entreprise DPD réagit au tifo des supporters parisiens
    information fournie par So Foot 09.02.2026 21:26 

    Le tifo n’a pas déplu qu’à Fred Livraison. Comme la LFP, la société de livraisons DPD a réagi au tifo des supporters parisiens lors du Classique . On y voit un supporter marseillais peint en livreur de l’entreprise, jogging de Chelsea et porteur d’un carton avec ... Lire la suite

  • Plus d'un million de personnes devant PSG-OM
    Plus d'un million de personnes devant PSG-OM
    information fournie par So Foot 09.02.2026 21:04 

    C’est grâce à Booba ? Le bonheur des Parisiens et le malheur des Marseillais font le bonheur de Ligue 1 + . La victoire du PSG au parc des Princes (5-0) a drainé plus d’un million de personnes devant la télé , indique Médiamétrie. La chaîne de la LFP a rassemblé ... Lire la suite

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry attendus sur la glace
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:40 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron se lance à l'assaut d'un nouveau titre olympique en danse sur glace, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, lundi aux JO de Milan Cortina. En attendant, Clément Noël associé à Nils Allègre ... Lire la suite

