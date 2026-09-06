Des nouvelles banderoles hostiles à McCourt au Vélodrome

La gronde. Pendant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC ce dimanche soir, plusieurs banderoles ont visé Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen . Les ultras du virage sud avaient visiblement des messages à faire passer à l’Américain : « 1 0-04-2026 : « L’OM est l’un des clubs les plus forts financièrement en Europe ». Bilan au 06-09-2026 : déficit record, liquidation de l’effectif et incapacité de recruter. McCourt : menteur ou incompétent ? »

Pas une première cette saison

De son côté, le virage nord s’est contenté d’un message plus concis mais bien plus direct : « McCourt sold out ». Ce n’est pas la première fois cette saison que les supporters de l’OM affichent leur mécontentement envers Frank McCourt. Lors de la réception de Strasbourg (4-0), les ultras avaient déjà fait passer le mot : « McCourt : des centaines de millions d’euros investis depuis 10 ans, mais pour quels résultats ? Pas de titre, pas d’équipe, pas d’ambition… Uniquement des désillusions et des humiliations. » …

TM pour SOFOOT.com