Des mouvements de foule aux abords du stade de Rabat en marge d'Algérie-Soudan

Des mouvements de foule aux abords du stade de Rabat en marge d'Algérie-Soudan

La gratuite des matchs de la CAN, une fausse bonne idée ?

Depuis le début de la CAN, certains matchs qui ne font pas le plein ont été rendus gratuits par les organisateurs pour quand bien même garnir les stades, à l’image d’Egypte-Zimbabwe à Agadir. Résultat, un nombre important de personnes se passent le mot et tentent le coup, comme ce mercredi en parallèle d’Algérie-Soudan. Problème, la CAF n’a visiblement pas ouvert les entrées pour cette rencontre qui semble avoir fait salle presque comble.…

TJ pour SOFOOT.com