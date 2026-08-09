Des milliers de personnes se rassemblent pour le mariage de Cristiano Ronaldo... et tombent sur des inconnus

Des milliers de personnes se rassemblent pour le mariage de Cristiano Ronaldo... et tombent sur des inconnus

Le fanatisme engendre bien souvent des comportements pas franchement intelligents. Ce samedi, plusieurs milliers personnes s’étaient rassemblées devant la cathédrale de Funchal, à Madère. Un pèlerinage ? Non, mais presque : la foule de curieux pensait en effet assister au mariage de Cristiano Ronaldo himself ! Plusieurs médias avaient en effet rapporté la rumeur d’un mariage du quintuple Ballon d’or sur son île natale avec sa compagne Georgina Rodriguez , qui avait annoncé leurs fiançailles en août 2025.

🚨 Centenas de pessoas juntaram-se na Madeira à espera de ver Cristiano Ronaldo, mas acabaram por descobrir que o casamento que decorria no local era de um casal madeirense.…

FL pour SOFOOT.com