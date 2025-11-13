Des militants pro-palestiniens perturbent la cérémonie de lancement de l'Euro 2028
La cérémonie officielle de lancement de l’Euro 2028 a connu quelques soubresauts politiques.
Tandis que l’UEFA et les organisateurs britanniques et irlandais annonçaient ce mercredi les contours de la compétition, un groupe de manifestants pro-palestiniens s’est rendu sur le lieu de l’événement , drapeaux palestiniens à la main, pour s’opposer directement à participation d’Israël aux éliminatoires du tournoi continental.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer