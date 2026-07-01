Une légende de l'Atlético de Madrid prolonge

La légende continue.

Koke prolonge d’un an avec l’Atlético de Madrid, a annoncé le club après l’arrivée d’Alejandro Grimaldo, ce mardi. Arrivé à ses 8 ans au club, il a commencé avec les professionnels en 2009, avant de devenir, treize ans plus tard, le recordman de matchs disputés sous les couleurs rojiblancas . Aujourd’hui à 740 rencontres officielles, il n’avait manqué que cinq rendez-vous la saison dernière (56 matchs). À 34 ans, le capitaine du Cholo est l’unique joueur à avoir connu l’arrivée de Diego Simeone sur le banc des Colchoneros , en décembre 2011.…

NB pour SOFOOT.com