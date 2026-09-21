Des joueurs de Régional 2 visé par des tirs de paintball après un match

Une rafale de tirs. Ce samedi soir, les amateurs de foot étaient gâtés : Lyon-Rennes (4-0), Séville-Barcelone (1-3), Roma-Inter (2-2) et surtout l’immense choc entre le FC Allobroges Asafia (FC2A) et les Hauts Lyonnais, en Régional 2 . Si le match qui se déroulait en Isère, au mythique stade du Vercors à Grenoble, a vu les visiteurs l’emporter trois buts à un, la rencontre a été marquée par un nombre de tirs incalculable.

Des motivations encore inconnues

Des tirs, oui, mais de paintball. Après le coup de sifflet final de la rencontre, des jeunes, non rattachés aux deux équipes, ont pointé le bout de leur nez non loin du terrain avant de tirer vers les joueurs . Selon le FC2A, les assauts, aussi dangereux qu’inhabituels, ont duré environ une trentaine de secondes . Pas ailleurs, les motivations des amateurs de paintball restent inconnues pour l’instant.…

AC pour SOFOOT.com