Des installations du FC Barcelone en péril à cause de la tempête Nils
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 12:08

Des installations du FC Barcelone en péril à cause de la tempête Nils

Des installations du FC Barcelone en péril à cause de la tempête Nils

Le Barça a un peu trop le vent en poupe. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la tempête Nils a violemment touché la Catalogne , n’épargnant pas les infrastructures de la ville. Par conséquent, Mundo Deportivo rapporte que les écoles ainsi que les centres de santé ont fermé, et il a été recommandé d’éviter les déplacements.

Le centre d’entraînement des Blaugrana touché

Plusieurs sites ont subi quelques dégâts, dont l a Ciutat Esportiva Joan Gamper . Selon plusieurs médias espagnols et catalans, un mur s’est effondré au centre d’entraînement du FC Barcelone. Aucun blessé n’est à déplorer. Un glissement de terrain s’est produit aux abords des installations du club catalan.…

SW pour SOFOOT.com

