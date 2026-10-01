Des frappes aériennes pakistanaises font neuf morts en Afghanistan, selon les taliban

(Actualisé tout du long avec bilan à jour, détails sur les frappes et déclarations d'officiels)

Des frappes aériennes pakistanaises sur l'Afghanistan ont fait neuf morts jeudi, a déclaré le gouvernement taliban, tandis qu'Islamabad a affirmé avoir tué 22 "terroristes".

Ces bombardements marquent une escalade dans les combats entre les deux pays voisins après trois mois de calme relatif.

Parmi les personnes tuées lors des frappes menées dans les provinces afghanes de Kunar et d'Helmand figurent des femmes et des enfants, a déclaré le porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, sur le réseau social X, ajoutant que 11 personnes avaient été blessées.

"Nous condamnons cet acte, que nous qualifions d’agression et de crime en violation de tous les principes reconnus", a-t-il ajouté.

La Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) a indiqué qu’au moins 10 civils avaient été tués lors de ces frappes, dont la plupart étaient des enfants, et que neuf autres avaient été blessés.

Le ministère pakistanais de l’Information a déclaré que ces frappes reposaient sur des "renseignements fiables" et visaient des caches de "terroristes" dans deux endroits différents.

"Les cibles ont été détruites avec précision et les premiers rapports font état de la mort de 22 terroristes", a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur X.

"De grandes quantités d’armes et de munitions stockées dans ces repaires ont également été détruites", a-t-il ajouté.

Reuters n’a pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Une attaque menée par des hommes armés contre un poste de police dans le nord-ouest du Pakistan le mois dernier, qui a fait 24 morts, a ravivé les tensions entre le Pakistan et l’Afghanistan.

Islamabad accuse Kaboul d’abriter des "terroristes" qui mènent des attaques transfrontalières. Le gouvernement taliban nie ces accusations et affirme que le terrorisme est un problème interne au Pakistan.

(Reportage de Mohammad Yunus Yawar à Kaboul, Rick Noack à Islamabad ; rédigé par Devika Nair à Bangalore et Sakshi Dayal; version française Camille Raynaud et Matthieu Huchet)