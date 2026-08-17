Des fans de West Ham reprennent un chant anti-palestinien pour Solomon

La connerie est humaine, même si certains s’acharnent à repousser les limites. Arrivé à West Ham quelques jours plus tôt, Manor Solomon a marqué pour ses débuts dimanche à Burnley (2-2), avant d’entendre un chant qu’il connaît très bien. Des supporters des Hammers ont été filmés en train de reprendre « Manor Solomon’s on my mind, and he hates Palestine » ( « Manor Solomon est dans ma tête et il déteste la Palestine ») , un chant anti-palestinien en soutien à l’ailier israélien. Le tout sur fond de guerre à Gaza, où plus de 73 300 Palestiniens, dont au moins 21 500 enfants , avaient été rapportés tués fin mars par l’UNICEF.

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MJ pour SOFOOT.com