Des experts de l’ONU demandent à la FIFA et l’UEFA de suspendre Israël

Dans un communiqué publié ce mardi, un groupe d’experts indépendants de l’ONU a réclamé à la FIFA et à l’UEFA la suspension d’Israël de toutes les compétitions : « Les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains » , ont déclaré les trois rapporteurs spéciaux et les membres du groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme. En revanche, ces derniers précisent que cette suspension viserait les clubs, les sélections israéliennes, mais pas les joueurs individuellement.

Des appels à la suspension qui se multiplient

Ces experts vont ensuite plus loin en déclarant que ce serait « une réponse nécessaire face au génocide en cours » avant de souligner que la Russie avait déjà été exclue par le passé. Cette demande fait suite à celle d’Éric Cantona à Londres lors du concert « Together for Palestine » et à la fin de la Vuelta, le Tour d’Espagne de cyclisme, marquée par des manifestations pro-palestiniennes. Pour rappel, une commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme de l’ONU avait accusé Israël le 16 septembre dernier de commettre un « génocide » dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.…

TM pour SOFOOT.com