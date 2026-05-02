Des exilés iraniens militent pour que leur pays soit exclu de la Coupe du monde
Et si le feuilleton n’était pas encore terminé ? En marge du congrès de la FIFA qui s’est tenu à Vancouver et lors duquel Gianni Infantino et Donald Trump ont rappelé leur bromance , une trentaine d’exilés iraniens ont manifesté pour réclamer l’exclusion de leur pays du prochain Mondial et ce, alors que le président de l’instance mondiale a re-re-re-confirmé que la République islamique participerait bien au tournoi.
Suivre l’exemple russe
Interrogé par l’agence Reuters, l’un des organisateurs du rassemblement Pouria Mahmoudi a déclaré que la sélection « ne représente pas l’Iran mais le régime de la République islamique. Ils sont là pour normaliser les massacres qui ont actuellement lieu en Iran , donc non, ils ne devraient pas pouvoir participer à la Coupe du monde. » …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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