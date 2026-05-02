Des exilés iraniens militent pour que leur pays soit exclu de la Coupe du monde

Des exilés iraniens militent pour que leur pays soit exclu de la Coupe du monde

Et si le feuilleton n’était pas encore terminé ? En marge du congrès de la FIFA qui s’est tenu à Vancouver et lors duquel Gianni Infantino et Donald Trump ont rappelé leur bromance , une trentaine d’exilés iraniens ont manifesté pour réclamer l’exclusion de leur pays du prochain Mondial et ce, alors que le président de l’instance mondiale a re-re-re-confirmé que la République islamique participerait bien au tournoi.

Suivre l’exemple russe

Interrogé par l’agence Reuters, l’un des organisateurs du rassemblement Pouria Mahmoudi a déclaré que la sélection « ne représente pas l’Iran mais le régime de la République islamique. Ils sont là pour normaliser les massacres qui ont actuellement lieu en Iran , donc non, ils ne devraient pas pouvoir participer à la Coupe du monde. » …

JD pour SOFOOT.com