Des exercices militaires de l'Otan en Arctique pour préparer les civils au scénario de la guerre

par Gwladys Fouche

L'Otan a lancé lundi des exercices militaires dans l'Arctique, avec un accent mis cette années sur la manière dont la population civile peut aider les militaires, à l'heure où les esprits dans la région sont encore échaudés par les velléités répétées de Donald Trump de mettre la main sur le Groenland.

Les opérations, baptisées "Cold Response", doivent se dérouler jusqu'au 19 mars en se focalisant sur la défense de l'alliance militaire dans l'Europe arctique, où la Norvège et la Finlande partagent une frontière commune avec la Russie.

Ces exercices, menés tous les deux ans, sont désormais intégrés à l'opération "Arctic Sentry" (Sentinelle de l'Arctique), lancée en février pour renforcer la présence de l'Otan dans la région.

Il s'agit aussi d'apaiser les tensions au sein de l'alliance, provoquées par la volonté du président américain Donald Trump d'acquérir le Groenland, territoire autonome du royaume du Danemark.

Le président américain estime que le Danemark n'est pas en mesure d'assurer la sécurité du Groenland face aux menaces représentées par la Chine et la Russie.

Les gouvernements danois et groenlandais ont répété à l'envi que l'île n'était pas à vendre.

Près de 25.000 soldats de 14 pays, dont les Etats-Unis et le Danemark, participent aux opérations "Cold Response" qui se dérouleront principalement dans le nord de la Norvège et de la Finlande.

Près de 4.000 soldats américains devraient prendre part aux manoeuvres militaires.

Avant le début des exercices, l'armée américaine a retiré un escadron d'avions de combat F-35, sans préciser si cette décision était le fait de la guerre menée par Washington contre l'Iran depuis fin février.

"L'armée américaine est une force déployée mondialement et il n'est pas anormal que des forces soient réaffectées ou relocalisées de manière dynamique pour diverses raisons", a déclaré à Reuters un porte-parole du Corps des Marines des Etats-Unis en Europe.

PRÉPARATION DES CIVILS

La Norvège a déclaré 2026 année de la "défense totale", mettant l'accent sur la préparation des civils, commerces et institutions publiques à faire face à la guerre et autres catastrophes.

"Nous voulons que notre armée remplisse son rôle de défendre le pays. Pour cela, nous dépendons entièrement du fonctionnement normal de la plupart des aspects de la société", a déclaré à Reuters le major-général Lars Lervik, chef de l'armée norvégienne.

"C'est aussi une opportunité pour répéter spécifiquement les situations dans lesquelles les civils peuvent apporter un soutien direct à l'effort militaire, par exemple lorsque les services de santé doivent traiter un nombre plus élevé que d'habitude de soldats blessés, qu'ils soient Norvégiens ou issus des forces alliées."

Jeudi, les exercices mettront en scène un scénario pour tester la capacité des hôpitaux du nord de la Norvège à traiter un grand nombre de victimes transportées depuis une ligne de front imaginaire en Finlande.

(Version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)