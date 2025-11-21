Des enfants qui « jouaient au foot » tués par une frappe israélienne au Liban

Ce mardi soir , le camp libanais d’Aïn al-Heloué, qui se situe dans la ville de Saïda, a été gravement touché par des bombardements. Selon le Télégramme et plusieurs médias qui racontent cette histoire sur place, cette attaque a fait 13 morts. Si l’armée israélienne affirme avoir visé un camp d’entraînement du Hamas, ce dernier dément toute présence d’installation militaire palestinienne sur le sol libanais, expliquant qu’il s’agissait d’un simple club sportif.

Des enfants qui jouaient au foot

Ce jeudi ont eu lieu les obsèques de ces 13 victimes, tuées par ce bombardement israélien. Selon le récit de Médiapart , au moins deux de ces victimes étaient des jeunes enfants « en train de jouer au foot » au moment de l’attaque , comme le rapportent des personnes sur place. Dans ce hangar, on trouvait, en plus d’un terrain de foot, une piscine et un espace aménagé spécialement réservé aux enfants. …

KM pour SOFOOT.com