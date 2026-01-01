Des drones russes endommagent le réseau électrique ukrainien

Une attaque de drones russes a endommagé des infrastructures électriques dans plusieurs régions d'Ukraine dans la nuit, a déclaré jeudi le président Volodymyr Zelensky, tandis que Moscou a accusé Kiev d'avoir mené une frappe meurtrière lors du Nouvel An dans une zone ukrainienne sous contrôle russe.

"Pour le Nouvel An, la Russie apporte délibérément la guerre. Plus de 200 drones d'attaque ont été lancés sur l'Ukraine dans la nuit", a écrit Volodimir Zelensky sur Telegram.

Le président a précisé que des installations énergétiques avaient été visées dans sept régions du pays.

La Russie a de son côté accusé l'Ukraine d'avoir tué au moins 24 personnes, dont un enfant, lors d'une frappe de drone contre un hôtel et un café où des civils célébraient le Nouvel An dans la région de Kherson, occupée par les forces russes.

L'armée ukrainienne, qui accuse Moscou d'avoir tué de nombreux civils dans ses propres attaques contre des villes ukrainiennes, n'a pas immédiatement réagi à cette accusation.

Le ministère ukrainien de l'Énergie a indiqué qu'un "nombre significatif" de foyers des régions de Volyn et d'Odessa – situées respectivement au nord-ouest et au sud-ouest du pays – avaient été privés d'électricité, ainsi que certains dans la région de Tchernihiv, au nord de Kyiv.

Le gouverneur de Volyn a précisé que plus de 103.000 foyers avaient été touchés par la coupure. La région de Volyn se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de la ligne de front et borde la Pologne, membre de l'OTAN.

(Max Hunder; version française Nicolas Delame)