Des drones déployés pour surveiller le match Rennes – Olympique de Marseille
Big brother is watching you .
Le retour de la Ligue 1 approche à petits pas avec le match d’ouverture entre le Stade rennais et l’Olympique de Marseille ce vendredi (20h45). Pour l’occasion, deux drones seront déployés autour du Roazhon Park afin de surveiller la rencontre, selon les informations de Ouest-France et du Télegramme . À défaut d’offrir de nouveaux angles à la chaîne Ligue 1+, les images fournies permettront d’observer en direct si des échauffourées éclatent entre supporters rennais et marseillais.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer