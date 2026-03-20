Des dizaines de milliers de vols annulés : la guerre au Moyen-Orient fait réaliser à l'Europe sa dépendance aérienne aux pays du Golfe

Le lobby des compagnies européennes proteste de longue date contre une concurrence des compagnies du Golfe jugée déloyale car soutenue par les pétrodollars.

Un avion survole une panache de fumée provoqué par une frappe iranienne à Dubai, aux Émirats arabes unis, le 16 mars 2026. ( AFP / - )

Les compagnies aériennes européennes ont estimé jeudi 19 mars que la guerre au Moyen-Orient, qui a provoqué la fermeture des espaces aériens des pays du Golfe, fait réaliser à l'Europe elle est devenue dépendante à cette région pour les voyages vers l'Asie.

Depuis le début de l'offensive israélo-américaine sur l'Iran le 28 février, et les attaques de la République islamique contre les pétromonarchies du Golfe, le transport aérien de ces pays a été gravement affecté, alors qu'ils s'étaient spécialisés dans les vols long-courrier avec correspondance entre les États-Unis, l'Europe, l'Asie et l'Océanie.

Des dizaines de milliers de vols ont été annulés, touchant des millions de passagers. Certains Européens se sont retrouvés bloqués en Asie, sans possibilité de passer par ces "hubs" de Dubaï, Doha et Abou Dhabi , sièges respectifs des compagnies Emirates, Qatar Airways et Etihad.

"Avec 600 avions cloués au sol, dont 100 font habituellement la navette avec l'Europe, (cette guerre) sonne un peu le réveil pour montrer à quel point l'Europe dépend des compagnies du Golfe ", a jugé le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, lors d'une conférence de presse de l'association Airlines for Europe (A4E) jeudi à Bruxelles.

Concurrence déloyale

Le groupe franco-néerlandais et son concurrent allemand Lufthansa, ainsi que des compagnies asiatiques dotées d'avions long-courrier, ont annoncé depuis le début des hostilités un renforcement de leurs liaisons directes entre l'Europe et l'Asie.

"Nous faisons tout ce que nous pouvons pour ajouter des capacités sur ce marché. Mais il s'agit d'un exemple de ce que nous voudrions pouvoir faire toute l'année, en dehors de la situation de crise actuelle", a plaidé Benjamin Smith, alors qu'A4E, principale organisation de compagnies européennes, proteste de longue date contre une concurrence des compagnies du Golfe jugée déloyale car soutenue par les pétrodollars.

A4E, qui rassemble aussi entre autres Lufthansa, IAG (British Airways et Iberia), Ryanair et easyJet, a été particulièrement critique à l'encontre de l'accord de "ciel ouvert" avec le Qatar entré en vigueur en 2021.

Pour la directrice générale d'A4E Ourania Georgoutsakou, la crise actuelle représente "une occasion de remettre la situation d'équerre en Europe, de réexaminer la façon dont nous gérons le transport aérien et les compagnies. Et de comprendre comment nous nous sommes fait prendre à contrepied".

Exemple cité par le patron de Lufthansa, Carsten Spohr : "On ne peut pas aller à Manille avec une compagnie européenne. On y allait auparavant, nos amis (concurrents européens, NDLR) aussi (...) on se rend compte que l'on a perdu de la souveraineté, en dépendant d'autres".