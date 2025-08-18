 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Des coups échangés entre Rowe et Rabiot ?
18/08/2025

Des coups échangés entre Rowe et Rabiot ?

Des coups échangés entre Rowe et Rabiot ?

Droit au pif.

Rien ne va déjà plus à l’Olympique de Marseille. Après la défaite à Rennes vendredi (1-0), les esprits marseillais s’étaient échauffés dans les vestiaires , un clash qui a poussé la direction olympienne à réagir ce lundi en excluant temporairement de l’équipe première Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, principaux protagonistes de cette altercation. La durée d’exclusion des deux joueurs n’a pas été communiquée .…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
