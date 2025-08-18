Des coups échangés entre Rowe et Rabiot ?
Rien ne va déjà plus à l’Olympique de Marseille. Après la défaite à Rennes vendredi (1-0), les esprits marseillais s’étaient échauffés dans les vestiaires , un clash qui a poussé la direction olympienne à réagir ce lundi en excluant temporairement de l’équipe première Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, principaux protagonistes de cette altercation. La durée d’exclusion des deux joueurs n’a pas été communiquée .…
