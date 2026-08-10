Des centaines de touristes ont pensé pouvoir assister au mariage de Cristiano Ronaldo

Raté. Devant la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Funchal de Madère (Portugal), des centaines de touristes se sont amassés ce samedi pour espérer assister au mariage de Cristiano Ronaldo . Malheureusement pour eux, ce n’étaient pas les noces de la star locale et de sa compagne Georgina Rodríguez mais de l’union de deux inconnus. Les nombreux fans de l’attaquant portugais, qui a vraisemblablement participé cet été à sa dernière Coupe du monde, ont été piégés par une fausse rumeur , comme le confirme le Jornal de Madeira.

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TM pour SOFOOT.com