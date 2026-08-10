Des centaines de touristes ont pensé pouvoir assister au mariage de Cristiano Ronaldo
Raté. Devant la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Funchal de Madère (Portugal), des centaines de touristes se sont amassés ce samedi pour espérer assister au mariage de Cristiano Ronaldo . Malheureusement pour eux, ce n’étaient pas les noces de la star locale et de sa compagne Georgina Rodríguez mais de l’union de deux inconnus. Les nombreux fans de l’attaquant portugais, qui a vraisemblablement participé cet été à sa dernière Coupe du monde, ont été piégés par une fausse rumeur , comme le confirme le Jornal de Madeira.
Embed t.co…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer