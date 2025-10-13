 Aller au contenu principal
Des Bleus blessés, une France désarmée ?
information fournie par So Foot 13/10/2025 à 00:05

Laminés par les blessures, les Bleus affrontent l’Islande ce lundi soir à Reykjavik. Ce quatrième match de qualification pour le Mondial 2026 sera sûrement l’occasion d’observer un XI de départ inédit et malgré la possibilité de valider le ticket pour l’Amérique du nord, il ne faudra pas trop forcer pour éviter d’aggraver l’hécatombe.

Une fois de plus, cette trêve internationale aura servi de formidable publicité contre la surcharge du calendrier annuel. Touché (sans gravité) à la cheville contre l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé n’est pas du voyage à Reykjavik. Et, face à l’Islande, les Bleus vont disputer leur premier match sans leur capitaine – dont le brassard sera porté par Mike Maignan – depuis le 17 novembre 2024 et un match contre l’Italie. Même tarif pour Ibrahima Konaté, touché au quadriceps et depuis remplacé par Benjamin Pavard.

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

