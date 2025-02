information fournie par So Foot • 21/02/2025 à 11:36

Des armes saisies par la police en troisième division espagnole

Toujours des bonnes intentions.

Avant la rencontre entre le FC Talavera et le CP Cacereño, la police nationale de Cáceres a réussi à éviter un « affrontement » ce dimanche 16 février dernier rapporte Marca . La Brigade provinciale d’information et de sécurité citoyenne a repéré le déplacement d’un groupe d’ultras de Talavera qui n’étaient pas inscrits sur la liste des participants, qui voyageaient par leurs propres moyens et qui n’avaient pas de billets pour le match, indiquent les autorités.…

RA pour SOFOOT.com