information fournie par So Foot • 24/04/2025 à 20:53

Derby : les supporters de Saint-Étienne rebaptisent une ville de la région lyonnaise

Ils sont entrés en territoire ennemi.

Dans la région Rhône-Alpes, remporter le derby vous fait gagner en sérénité pour (au moins) six mois. Chez certains supporters, les trois points offrent surtout un courage qui leur permet de chambrer leurs rivaux pendant une période encore plus longue. La vengeance est bien meilleure quand elle se mange froide et c’est sans doute ce qui a poussé certains Stéphanois à attendre ce jeudi pour narguer les Lyonnais , quatre jours après avoir vu leur équipe l’emporter (2-1) dans une soirée mémorable.…

EL pour SOFOOT.com