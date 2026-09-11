Déraillement d'un TER en Seine-Maritime: environ 20 blessés, selon le ministre des Transports

Environ 20 personnes ont été blessées dans le déraillement vendredi soir d'un TER qui transportait 180 passagers et assurait la liaison Rouen-Caen en Seine-Maritime ( AFP / JOEL SAGET )

Environ 20 personnes ont été blessées dans le déraillement vendredi soir d'un TER qui transportait 180 passagers et assurait la liaison Rouen-Caen en Seine-Maritime, a indiqué le ministre des Transports Philippe Tabarot, évoquant un "bilan provisoire".

Le déraillement a eu lieu entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon. "Avec le préfet, qui se rend sur place et coordonne la mobilisation des services de secours, et les équipes de la SNCF, nous suivons de près la situation", a ajouté le ministre.

Le train a déraillé vers 19h45, a précisé la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. "Le préfet a activé le plan Orsec nombreuses victimes (NOVI)", ajoute la préfecture, qui recommande d'éviter le secteur.

"La priorité est à la prise en charge des voyageurs puis au rétablissement des conditions de circulation", a indiqué à l'AFP SNCF Réseau.

La circulation sur la voie "est interrompue, l'alimentation électrique a été coupée pour permettre l'intervention des secours", a-t-on précisé de même source.

La SNCF et la police enquêtent sur les causes de l'accident, a ajouté SNCF Réseau.