Dépitée, la Brigade Loire annonce qu’elle a besoin de faire une pause
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 16:50

Ça ne s’arrange pas à Nantes. 16 e de Ligue 1, les Canaris ont reçu une nouvelle claque contre l’OGC Nice dimanche dernier. Sans doute l’humiliation de trop pour la Brigade Loire, qui a annoncé ce jeudi se mettre en pause pour une durée indéterminée.

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
