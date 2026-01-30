Dépitée, la Brigade Loire annonce qu’elle a besoin de faire une pause
Ça ne s’arrange pas à Nantes. 16 e de Ligue 1, les Canaris ont reçu une nouvelle claque contre l’OGC Nice dimanche dernier. Sans doute l’humiliation de trop pour la Brigade Loire, qui a annoncé ce jeudi se mettre en pause pour une durée indéterminée.
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
