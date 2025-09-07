Depay devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas
Légendaire.
Double buteur face à la Lituanie (2-3) lors de cette première journée des qualifications pour le Mondial 2026, Memphis Depay est parvenu à dépasser la barre des 50 buts inscrits par Robin Van Persie avec les Oranjes . Grâce à cet accomplissement, l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas .…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer