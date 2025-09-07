 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Depay devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas
information fournie par So Foot 07/09/2025 à 20:22

Légendaire.

Double buteur face à la Lituanie (2-3) lors de cette première journée des qualifications pour le Mondial 2026, Memphis Depay est parvenu à dépasser la barre des 50 buts inscrits par Robin Van Persie avec les Oranjes . Grâce à cet accomplissement, l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas .…

TM pour SOFOOT.com

