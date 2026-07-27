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Depay bien parti pour rempiler au Brésil
information fournie par So Foot 27/07/2026 à 13:02
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Depay bien parti pour rempiler au Brésil

Depay bien parti pour rempiler au Brésil

Sur la route de Memphis. Memphis Depay devrait prolonger son aventure brésilienne avec Corinthians, club de São Paulo. D’après ESPN , les différentes parties seraient tombés sur un accord après de longues semaines de négociation. Lui qui était en fin de contrat le 31 juillet, le Mondialiste devrait finalement rempiler pour deux années supplémentaires avec le club brésilien.

Une aventure déjà réussie

Contrairement à certains, Memphis n’est pas venu faire du tourisme au Brésil . Depuis son arrivée à l’été 2024, le Néerlandais a pris part à 76 matchs du club brésilien, inscrivant au passage 20 buts et 15 passes décisives . En point d’orgue de son aventure brésilienne, il a notamment remporté la Coupe nationale en 2025. À noter tout de même que la saison dernière fut plus compliquée pour lui, étant donné qu’il a manqué 27 matchs pour diverses blessures.…

ABS pour SOFOOT.com

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