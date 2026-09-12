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Dembélé prêt à défendre son Ballon d'or
information fournie par So Foot 12/09/2026 à 13:50
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Dembélé prêt à défendre son Ballon d'or

Dembélé prêt à défendre son Ballon d'or

Le collectif avant tout ! Dans un entretien publié dans France Football , le Ballon d’or 2025 est revenu sur sa vie-qui-a-changé depuis qu’il a obtenu le trophée suprême. Et spoiler : il a reçu « un peu plus de critiques » . Mais l’ancien barcelonais le dit lui-même : « Je m’en fous d’être critiqué , ça fait partie du jeu. Tu auras toujours des critiques dans le football. Encore plus quand tu es Ballon d’or. Tu as gagné le plus grand trophée individuel, tu es encore plus scruté. Cela me fait rire. »

Kvara en favori ?

L’attaquant de 29 ans a ensuite donné ses favoris pour le Ballon d’or 2026, qui sera décerné le 27 octobre prochain à Londres. « Mon top 3 ? Tout mélangé : Kvara, Harry Kane, qui a fait une très, très bonne saison, et je pense Kylian Mbappé. » Et lui ? « J’ai été meilleur dans les moments décisifs, très clairement, » juge-t-il, en faisant référence à la campagne victorieuse des Parisiens en Ligue des champions. « C’est le football, ça n’a jamais été une obsession. Un objectif ou un rêve, mais pas une obsession. » Et d’ajouter : « Si c’est moi qui parle, je ne me mets pas dedans, je ne vote pas pour moi ! »

UL pour SOFOOT.com

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