Dembélé-Mbappé, une connexion perturbée

En forme internationale avec leurs clubs respectifs, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont très peu trouvés ce jeudi soir lors du naufrage bleu en Croatie (2-0). Autopsie de ce qui n'a pas marché et de ce qui peut fonctionner pour que ce duo cinq étoiles parvienne à renverser la vapeur dimanche au stade de France.

Le duo était attendu au tournant, prêt à faire des étincelles. En grande forme au Real Madrid et au PSG, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devaient former un tandem d’attaque capable de rendre cette équipe de France un peu plus sexy offensivement. Mais dans le Pojlud de Split ce jeudi soir, la magie portait un maillot à damiers, et s’appelait Luka Modrić, Ivan Perišić (sur lesquels les affres du temps n’agissent toujours pas) ou encore Ante Budimir. Les Croates, par leur combativité et leur pragmatisme, ont non seulement pris une option sur les demi-finales de Ligue des nations (2-0), mais ont complètement éclipsé un duo composé des deux meilleurs buteurs d’Europe sur l’année civile en cours (22 pour le Parisien, 17 pour le Madrilène).

Beaucoup de libertés, peu de soutien

La faute à une première période complètement ratée par la bande à Didier Deschamps, durant laquelle le lien entre Mbappé et Dembélé a été inexistant. Le premier est davantage resté en pointe, filant dans le couloir gauche par intermittences (un domaine qu’il cède à Vinicius et Rodrygo en club) et se procurant au passage deux occasions franches après des services de Lucas Digne (16 e et 23 e , arrêtées par Dominik Livaković). Le second a conservé sa liberté parisienne, en décrochant systématiquement dans le cœur du jeu et en se repositionnant à droite en fonction des différentes phases. « Offensivement comme défensivement, il avaient énormément de libertés » , constate Didier Domi, formateur de la PSG Academy à Doha et ancien international espoir.…

Propos de Didier Domi recueillis par TJ

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com